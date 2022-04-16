Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал запретить преподавание русского языка в украинских школах. Сейчас он предлагает учителей русского "отправить на простой". А с 1 сентября вообще заменить этот предмет чем-то другим.

Об этом Креминь написал в Facebook.

"Что касается изучения такой дисциплины в школах, как "русский язык", то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю предупреждения министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения других важных предметов, а именно: "История Украины", "Украинский язык", "Украинская литература", "Математика" и "Английский язык", - отметил Тарас Кремень.

Также Креминь хочет пересмотреть предмет "Зарубежная литература", где "до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей".

Скриншот: Facebook/Уповноважений із захисту державної мови

Отметим, что Тарас Креминь - не первый, кто сделал такое предложение. Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что местные власти работают над тем, чтобы школьники города перестали изучать русский язык в новом учебном году.

"Страна" разбиралась, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.

Также мы писали, что "власти ДНР" решили возобновить обучение в школе №5 Волновахи. При этом оно идет практически рядом с зоной боев, на русском языке и по программе России.