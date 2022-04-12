"Власти ДНР" решили возобновить обучение в школе №5 Волновахи. При этом оно идет практически рядом с зоной боев на русском языке и по программе России.

Об этом 12 апреля сообщила в своем Фейсбуке омбудсмен Людмила Денисова.

"Более 800 учеников во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области заставили начать обучение вблизи зоны боевых действий. Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля 2022 года в городе Волноваха Донецкой области заработала школа № 5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили о том, что учащиеся будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", - написала Денисова.

По ее словам, "привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка". А навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, которая устанавливает, что образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения.

В связи с этим Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, чтобы те учли эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав ребенка в Украине.

Ранее Денисова приводила данные, согласно которым в Буче российские солдаты систематически насиловали 25 девушек 14-24 лет.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.