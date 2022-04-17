В Министерстве образования и науки Украины работает экспертная комиссия, которая изучает вопрос преподавания русской литературы в украинских школах.

Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"То, что нужно вычищать, что несет пропагандистскую в себе частицу, – это, конечно, будем делать. То, что является классикой, – наверное, стоит изучать. Поэтому сейчас будет пересматриваться школьная программа, для этого есть огромные и профессиональные экспертные группы в Министерстве образования... Но мы должны понимать, что это все равно национальное меньшинство, которое есть в Украине, и тоже нужно сохранить баланс, чтобы не нарушать права детей, если они не знают другого языка", – сказал Бабак.

Ранее мы писали о том, что языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал запретить преподавание русского языка в украинских школах. Сейчас он предлагает учителей русского "отправить на простой". А с 1 сентября вообще заменить этот предмет чем-то другим.

При этом Тарас Креминь - не первый, кто сделал такое предложение. Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что местные власти работают над тем, чтобы школьники города перестали изучать русский язык в новом учебном году.