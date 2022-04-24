В российском "Газпроме" утверждают, что заявки европейских потребителей на российский газ выросли и составили 51,7 миллионов кубометров.

Как заявляет официальный представитель компании Сергей Куприянов, "Газпром" продолжает подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 51,7 млн куб. м на 24 апреля", - сказал он.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что резкий отказ от российского газа навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.

Тем временем в Украине уже 60-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".