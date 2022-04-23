Европа может недополучить треть газа, экспортируемого сейчас из России через Украину.

Об этом пишет в Twitter глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, оператор ГТС Украины также заявлял о том, что из-за действий оккупанта под угрозой оказалась треть транзита газа через Украину.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в результате обстрелов пострадали 15 человек, ночью войска РФ повредили газопровод.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.