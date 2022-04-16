В результате ночных обстрелов в Кременной и Лисичанске есть пострадавшие, в Северодонецке перебит газопровод
В Луганской области ночью не прекращались обстрелы. В результате есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram канале.
В Кременной вчера вечером под завалами здания одного из ПТУ пожарные нашли тело мужчины. В Лисичанске в результате обстрелов получили ранения три женщины. Их эвакуировали из поврежденного дома.
В Северодонецке и Лисичанске из-за ударов российский войск был поврежден газопровод.
"Сколько потребуется времени для ремонта специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город без воды и газа", - написал глава ОВА.
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