В Луганской области ночью не прекращались обстрелы. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram канале.

В Кременной вчера вечером под завалами здания одного из ПТУ пожарные нашли тело мужчины. В Лисичанске в результате обстрелов получили ранения три женщины. Их эвакуировали из поврежденного дома.

В Северодонецке и Лисичанске из-за ударов российский войск был поврежден газопровод.

"Сколько потребуется времени для ремонта специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город без воды и газа", - написал глава ОВА.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.