В Польше одобрили свой первый санкционный список, который включает российский "Газпром", а также ряд российских и белорусских олигархов – 50 юридических и физических лиц.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

"Целью санкций является ограничение возможностей финансирования войны в Украине субъектами хозяйствования, действующими на территории Республики Польша. Закон о санкциях распространяется на олигархов, ведущих бизнес в Польше", – говорится в сообщении.

Первый санкционный список насчитывает 50 пунктов, среди которых как олигархи, так и компании, в том числе Газпром. Под санкции также попадает олигарх Вячеслав Кантор, который владеет 20% акций компании "Азот". Кроме того, под ограничения попадут и связанные с режимом Лукашенко лица. Также в список попадут все, кто "импортировал уголь из Донбасса в Польшу".

"Мы будем применять несколько видов санкций, то есть замораживание имущества, отстранение от участия в тендерах, а в случае олигархов – запрет на въезд на территорию Республики Польша. Это первый список, и он будет расширяться", – объяснил министр.

В частности, Польша может применить 4 вида мер: замораживание средств, наложенное на 4 субъекта, запрет на въезд олигархов на территорию Польши, а также запрет на участие в государственных тендерах, наложен на 25 субъектов. Штраф за участие в тендерах, несмотря на запрет – до 20 млн злотых.

Первый список уже опубликован в польском вестнике. В дальнейшем обращения соответствующих служб по лицам, финансирующим российскую агрессию в Украине, будут рассматриваться на постоянной основе.

"Санкционный список, безусловно, будет расширен", – резюмировал Каминский.

С полным списком лиц, которые попали под польские санкции можно ознакомиться здесь. Отметим, что туда попали такие российские олигархи как Олег Дерипаска и Михаил Фридман.

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