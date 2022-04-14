Рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что выплаты по евробондам в рублях, которые начала осуществлять Россия, могут быть приравнены к дефолту.

Такие расчеты не предусмотрены контрактами, заявили в Moody’s.

Как сообщает Moody’s, выпущенные до 2018 года бонды должны погашаться либо в долларах, либо в других стабильных валютах: евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Поскольку Россия с апреля начала осуществлять выплаты в рублях, инвесторы не получили денег в соответствии с установленными условиями, заявляет рейтинговое агентство.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам, заплатив в рублях сумму, эквивалентную 650 миллионам долларов.

12 апреля Минфин РФ опроверг сообщения о том, что Россия объявила дефолт по евробондам. По контрактам предусмотрена возможность отсрочки оплаты на месяц – до 4 мая.

Поэтому заявления Moody's о дефолте - скорее пока предупреждение, чем констатация того, что дефолт уже объявлен.

Как писала "Страна", островное государство в Индийском океане Шри-Ланка объявило дефолт по внешним долгам, выплаты по всем внешним обязательствам остановлены.