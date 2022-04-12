Глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Россия объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам.

Он заявил, что дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств.

"Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идет", - сказал Антон Силуанов.

Напомним, рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило, что Россия уже де-факто объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

Мы ранее писали, что Минфину РФ отказали в исполнении обязательства по евробондам в рублях. Россию может ждать дефолт 4 мая.

Вместе с тем, недавно агентство Bloomberg сообщил о неизбежности дефолта России.

Также сообщали, что глава Минфина РФ ранее обвинил Запад в "краже" российских резервов и доведении страны до дефолта. Он говорил, что рублевые средства на оплату внешнего долга РФ могут быть конвертированы в валюту только в случае, если будет открыт доступ к замороженным резервам.