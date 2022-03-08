В банковской компании Morgan Stanley ожидают дефолт в России. Это может случиться уже 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Morgan Stanley & Co., шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг, уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", – написал в заметке в понедельник, 7 марта, Саймон Уэвер, глобальный руководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков.

"В случае дефолта он вряд ли будет похож на обычный, сравнение с Венесуэлой, пожалуй, самое подходящее", - добавил финансовый эксперт.

По его словам, дефолт может наступить уже 15 апреля, что ознаменует окончание 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах. Ориентировочные цены показывают, что инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов в США.

Напомним, что сегодня, 7 марта, российский рубль на внебиржевом рынке Forex опустился до отметки 150 рублей за доллар.

Также мы писали, что оператор "Северного потока-2" после введения санкций США готовится объявить себя банкротом.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.