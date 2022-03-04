Транснациональная корпорация "Яндекс", которая ориентируется преимущественно на российских и русскоязычных пользователей, предупредила о риске дефолта после приостановки торгов ее ценными бумагами.

Компания сообщила, что если держатели части их облигаций 4 марта воспользуются правом требования, то "Яндекс" не сможет исполнить свои обязательства по долгам. Речь идет о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".