Минэнерго Болгарии заявило, что поставки российского газа в страну прекращаются. Страна отказывает платить за газ в рублях.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Газпром" проинформировал "Булгаргаз", что с 27 апреля прекращает поставки газа.

"Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами", - говорится в сообщении.

В Софии заявили, что предложенная Россией схема оплаты газа в рублях "не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии, в том числе в части осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны.

Болгария говорит, что предприняла шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешения ситуации.

"В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне Россия объявила о прекращении поставки газа в Польшу после её отказа платить в рублях.

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