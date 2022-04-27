Финляндия приняла решение не платить за российский газ в рублях, поскольку считает это нарушением контракта и шантажом со стороны Кремля.

Об этом заявила министр европейского и корпоративного управления Титти Туппурайнен, сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи. Решение уже принято в начале апреля", — сказала Туппурайнен.

По ее словам, решение правительства Финляндии основано на общем мнении Еврокомиссии, что платежи в рублях не должны осуществляться, поскольку это нарушение контракта.

Также это попытка России разобщить Европу и управлять ею.

"Мы не согласны с выплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России", - говорит Туппурайнен.

Ранее "Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.

По данным издания Bloomberg, 10 покупателей из Европы согласились на оплату газа в рублях.

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