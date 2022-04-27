Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы согласии страны и австрийской газовой компании OMV рассчитываться за российский газ рублями. Канцлер назвал эти сообщения "фейковыми новостями российской пропаганды".

По его словам, Австрия будет оплачивать поставки газа из России в евро.

"Пока здесь не начали распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", - написал он в Twitter.

Также известно, что Польша и Болгария отказались от расчетов за российский газ в рублях, из-за этого "Газпром" прекратил им поставки.

Напомним, в ЕС назвали шантажом приостановку поставок газа из РФ в Болгарию и Польшу и пообещали скоординированный ответ.

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