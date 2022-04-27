Китайский производитель дронов DJI уходит с рынков Украины и России. Не хотят их использования на войне
Популярный китайский производитель беспилотников DJI Technology останавливает продажи в Украине и России. Об этом сообщает Reuters.
Там заявляют, что компания опасается, что обе стороны станут использовать ее дроны в военных целях.
Reuters уточняет, что это первая крупная компания из Китая, которая приостановила работу в Российской Федерации.
Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.
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