Промедление Путина в Украине может ужесточить военные планы Китая в отношении Тайваня. Кроме того, общепринятое мнение гласит, что реакция Запада на вторжение России смягчит агрессию Китая, но столь же вероятно и обратное.

Об этом пишет колумнист Bloomberg Хэл Брендс.

"Западные наблюдатели надеются, что неуверенное вторжение президента России Владимира Путина в Украину убедит Китай действовать медленнее — что это отвратит президента Си Цзиньпина от вторжения на Тайвань. Но существует реальная вероятность того, что Пекин может начать действовать быстро — применять силу более жестко и решительно в надежде избежать трясины, в которую попала Москва", - пишет профессор университета Джона Хопкинса.

Эксперт считает, что нынешняя атака Запада на Россию - это урок, который хотят преподать Китаю, если он попытается вернуть себе Тайвань. Однако Китай может "выучить совсем другой урок".

"Си, вероятно, заметил, что США и другие демократические государства предоставили Украине оружие, обучение и деньги, но воздержались от участия в боевых действиях", - считает Брендс.

Также, по его мнению, Пекин может быть не впечатлен санкциями, введенными против Москвы - учитывая нежелание Европы прекращать закупки российских энергоносителей: "Китайцы знают, что их более крупную и сложную экономику будет гораздо труднее задушить, чем российскую".

"Возможно, по мнению Си, ошибкой Путина было не его решение вторгнуться в Украину, а то, что он провел вторжение в такой неуклюжей, нерешительной манере, подарив украинцам шанс дать отпор, а Вашингтону и его союзникам - возможность заставить Москву платить", - считает профессор.

По его мнению, Китай может пересмотреть свою стратегию потенциальной войны за Тайвань. И решить, что ключом к победе является использование подавляющей силы - "разрушительных ракетных обстрелов, скоординированных кибератак, убийств и подрывных кампаний с последующим решительным крупномасштабным вторжением — чтобы сломить сопротивление страны до того, как США и другие нации смогут вмешаться".

Такой вывод соотносится и с китайской военной стратегией, о которой писали государственные медиа.

"Впрочем, если Путин потерпит явное поражение в Украине, планы Китая могут и поменяться, делает оговорку Брендс. Что завуалированно звучит как призыв к Западу не допустить победы РФ", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, ранее мы писали, что по мнению Bloomberg, США могут исчерпать запасы оружия для собственной обороны, постоянно отправляя его в нашу страну.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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