Заявление "Газпрома", который подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях, является очередной попыткой России шантажировать Евросоюз газом. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы готовы к такому сценарию. Мы намечаем наш скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами", - написала она в Twitter.

Ранее "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.

Напомним, утром австрийские СМИ со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера сообщили, что Австрия и австрийская газовая компания OMV согласились платить за газ в рублях.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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