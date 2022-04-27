Прибыль Google сокращается из-за войны в Украине. Компания Alphabet, которой принадлежит бренд, представила отчет, в котором говорится, что впервые со времен пандемии Covid ее квартальные доходы упали на 3,6%.

Отчет опубликован на сайте компании.

Причина падения - война в Украине, которая нанесла ущерб продажам рекламы на YouTube.

Акции Alphabet в последние два года бурно росли - в частности, благодаря коронавирусным локдаунам, когда многие бизнесы ушли в интернет. Рост составил почти 90%. Но теперь началось падение.

Основных причин две. Первая - компания прекратила продажи рекламы в России (1% от всех продаж Google). Вторая - рекламодатели в Европе сократили расходы после начала боевых действий (в ЕС начался кризис из-за роста цен на энергию и продовольствие).

Ранее Google остановил монетизацию контента, который отрицает войну в Украине.

Также мы писали, что Google заблокировал канал "Дума-ТВ" в YouTube, после этого в МИД РФ пригрозили блокировкой видеохостингу.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.