Итальянская энергетическая компания Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке". Очевидно, чтобы оплачивать российский газ в рублях.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Итальянский энергетический гигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, что потенциально позволит ему выполнять требование России об оплате газа в местной валюте", - пишет агентство.

Ранее Bloomberg сообщал, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в рублях, а четыре компании уже оплатили.

Новая волна расчетов за газ наступит после 15 мая.

Ранее "Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.

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