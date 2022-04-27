Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. В нем он коротко рассказал о важнейших событиях 27 апреля, связанных с Украиной.

Главное из сказанного Зеленским:

1. Еврокомиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. Детали этого решения Зеленский обсудил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Украинский экспорт выгоден и Евросоюзу. Поэтому сегодня стороны обсуждали, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе.

2. Зеленский также говорил с президентом Индонезии о продовольственной безопасности. Киев благодарен Индонезии за приглашение на саммит "Большой двадцатки".

3. Решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию - доказательство того, что Россия использует и экономику как оружие.

4. На Конгрессе местных и региональных властей обсуждались вопросы послевоенного восстановления, жилья для переселенцев и взаимодействия с временно оккупированными громадами.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленского позвали на саммит G20, где он может встретиться с Путиным.

А в Офисе президента прокомментировали возможность встречи двух глав стран, о которой ранее заявила Турция.