В Турции надеются, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина может состояться в ближайшие дни. Ее инициатором выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

Акар сказал, что у него есть надежда, что встреча президентов Украины и России состоится "несмотря на некоторые трудности".

"Российские и украинские переговоры на дипломатическом форуме в Анталье собрали вместе министров. После этого наш президент неоднократно встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что, возможно, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни", - сказал Акар.

Ранее мы писали, что глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не верит в успех переговоров Украины и Российской Федерации, если Киев продолжит получать оружие от западных партнеров.

Однако вчера, 26 апреля, в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На ней Путин выразил надежду на завершение войны в Украине путем переговоров.

На этой встрече президент страны-агрессора согласился на посредничество ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с "Азовстали".