Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал заявление Турции о возможности скорой встрече президентов Украины и РФ - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он заявил, что время и контекст этой встречи пока не определены.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что как только конкретика появится, об этом будет уведомлено.

Напомним, Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным.

Вместе с тем, Подоляк сообщал, что война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между президентами двух стран.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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