Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если это принесет мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BFMTV.

Он не стал называть никаких особых условий для этой встречи - только назвать дату и место.

"Убежден, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться, если бы еще оставался хоть малейший шанс остановить эту войну. Если они назовут дату и место, мы будем готовы их встретить", - заявил Зеленский.

Отметим, что неделю назад Зеленский заявлял, что не видит возможности встречаться с Путиным, если будет продолжаться захват украинских территорий.

А в Кремле говорили, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для нее должны быть подготовлены условия.

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