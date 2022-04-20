Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Израиля в России, пишет ТАСС.

Также по словам дипломата, делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как до этого они встречались в Стамбуле.

Напомним, в марте Зеленский предложил Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.