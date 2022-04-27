Молдова не может отказаться от российского газа, поскольку закупка голубого топлива у других поставщиков обойдется слишком дорого.

Об этом заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

"Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы. Кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии", – сказала она.

По словам Санду, Молдавии придется закупать газ на рынке, если контракт с "Газпромом" перестанет действовать с 1 мая. Она выразила надежду, что он будет сохранен.

"У нас есть технические пути, но нужно будет найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие", – заключила президент.

Ранее Санду говорила, что Молдова не готова к войне и у неё нет боеспособной армии.

Также президент соседней страны заявляла, что Кишинев не планирует блокады Приднестровья и склоняется к мирным решениям конфликтов.