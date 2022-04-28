Австрийская энергетическая группа OMV, один из крупнейших импортеров российского газа, готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке" в Швейцарии, сообщила Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Напомним, накануне появились сообщения о согласии Австрии расплачиваться за российский газ рублями. Однако вскоре австрийский канцлер Карл Нехаммер опроверг эту информацию.

Также мы сообщали, что по данным Bloomberg, уже 10 покупателей из Европы согласились на оплату газа в рублях.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.