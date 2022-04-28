Часть районов Польши отключены от газоснабжения, потому что поставщик газа Novatek Green Energy (дочка российской компании "Новатэк") попала под польские санкции, сообщает TVN24

"В связи с санкциями, наложенными на Novatek Green Energy, руководство этой компании приняло решение прекратить подачу газа всем получателям", - сообщил мэр Пшемыслава Ренн.

Он добавил, что "у жителей нет ни отопления, ни горячей воды, ни на чем приготовить даже ужин".

Ранее мы писали, что в ЕС назвали шантажом приостановку поставок газа из РФ в Болгарию и Польшу и пообещали скоординированный ответ.

Также Bloomberg сообщает, что 10 покупателей из Европы согласились на оплату газа в рублях. А сегодня стало известно, что по данным Bloomberg, четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили за поставки в рублях.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.