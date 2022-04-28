В Германии обсуждают вопрос о введении санкций Евросоюза против бывшего канцлера страны Герхарда Шредера.

Об этом сообщает издание Die Welt.

Издание приводит слова председателя комитета по иностранным делам Бундестага Михаэля Рота (СДПГ): "Свидетельство трагедии дела Шредера заключается в том, что мы должны серьезно обсудить санкции против бывшего канцлера, который стал лоббистом российской энергетики".

По информации Die Welt, СвДП, "зеленые" и ХДС также высказались за карательные меры против экс-канцлера, а ныне – председателя совета директоров "Роснефти".

"Европейский союз может ввести индивидуальные санкции против Шредера. С учетом деятельности Шредера на посту главы наблюдательного совета российской государственной энергетической компании "Роснефть" и его выдвижения в наблюдательный совет "Газпрома" у политологов мало сомнений в том, что формальные требования для этого соблюдены", - пишет издание.

Тем не менее, такие ограничения станут в новинку: политик будет первым немцем, против которого ЕС применит карательные меры в связи с войной в Украине. Кроме того, для наложения санкций требуется единогласное решение 27 членов Совета ЕС.

Как писала "Страна", в начале февраля стало известно, что Шредер может занять пост в совете директоров "Газпрома".

А на днях немецкий политик заявил, что Владимир Путин заинтересован в прекращении войны.