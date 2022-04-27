Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Москва неплохо справляется с санкциями и выразил сожаление по этому поводу.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет "РИА-Новости".

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — сказал он.

По его словам, для того, чтобы "исправить" эту ситуацию, Варшава будет формировать процесс выработки новых ограничительных мер.

Также польский премьер призвал страны Евросоюза не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку российских энергоресурсов, а кроме того проработать вопрос вторичных санкций.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова ожидает, что шестой пакет санкций против России будет введен уже на этой неделе.

Ранее мы писали, что в Польше одобрили свой первый санкционный список, который включает российский "Газпром", а также ряд российских и белорусских олигархов – 50 юридических и физических лиц.

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