В Польше и в Болгарии отреагировали на то, что "Газпром" приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях. Там назвали это "шантажом" и "рэкетом" и заявили, что подобные действия со стороны России недопустимы.

Польское радио сообщает, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал прекращение поставок российского газа прямой атакой на Польшу. Но заверил, что власти справятся с "дулом у виска", которое Россия приставила к полякам.

"На этот раз Россия сдвинула границу газового империализма еще на шаг вперед. Это прямая атака на Польшу, которая вчера показала, что такое настоящий удар по российским олигархам. Мы представили первый список российских олигархов, и в отместку сегодня утром была осуществлена угроза отключения газа", - заявил Моравецкий, выступая в Сейме.

По его словам, Польша годами готовилась к этому, начиная с 2006-2007 годов, когда было принято решение о строительстве газового терминала в Свиноуйсьце.

Также Моравецкий сообщил, что Варшава обратится к Еврокомиссии с запросом ввести пошлины на импорт газа и нефти из России в размере 25-35%

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал решение "Газпрома" остановить поставки в нарушение подписанных договоренностей "шантажом" и "рэкетом", сообщает ТАСС. При этом политик добавил, что прекращение поставок - это проблема Евросоюза, а не Болгарии.

"Болгария соблюдает все договоры с "Газпромом", в том числе договор транзита. Одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что в ЕС назвали шантажом приостановку поставок газа из РФ в Болгарию и Польшу и пообещали скоординированный ответ.

Также Bloomberg сообщает, что 10 покупателей из Европы согласились на оплату газа в рублях.