Шредер стал одним из кандидатов в совет директоров. Фото: oilcapital.ru

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, может занять пост в совете директоров "Газпрома".

Об этом 4 февраля сообщил Телеграм-канал "Газпрома".

В холдинге отметили, что список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен к концу операционного дня 6 июня.

В список кандидатов кроме Шредера включены:

  • Андрей Акимов – председатель правления "Газпромбанка";
  • Виктор Зубков – специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа;
  • Денис Мантуров – министр промышленности и торговли РФ;
  • Виталий Маркелов  – заместитель председателя правления "Газпрома";
  • Виктор Мартынов – ректор Российского государственного университета нефти и газа;
  • Владимир Мау – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;
  • Алексей Миллер – председатель правления "Газпрома";
  • Александр Новак – заместитель председателя правительства Российской Федерации;
  • Михаил Середа – первый заместитель генерального директора "Газпром экспорт", гендиректор "Газпром трейдинг";
  • Николай Шульгинов – министр энергетики Российской Федерации.

Собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.

Скриншот из Телеграм-канала Газпрома

Летом "Страна" сообщала, что Шредера переизбрали на пост председателя совета директоров "Роснефти"

Также мы писали, что экс-канцлер ФРГ поддержал строительство "Северного потока - 2".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.