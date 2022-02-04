Бывший канцлер ФРГ Шредер летом может войти в совет директоров "Газпрома"
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, может занять пост в совете директоров "Газпрома".
Об этом 4 февраля сообщил Телеграм-канал "Газпрома".
В холдинге отметили, что список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен к концу операционного дня 6 июня.
В список кандидатов кроме Шредера включены:
- Андрей Акимов – председатель правления "Газпромбанка";
- Виктор Зубков – специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа;
- Денис Мантуров – министр промышленности и торговли РФ;
- Виталий Маркелов – заместитель председателя правления "Газпрома";
- Виктор Мартынов – ректор Российского государственного университета нефти и газа;
- Владимир Мау – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;
- Алексей Миллер – председатель правления "Газпрома";
- Александр Новак – заместитель председателя правительства Российской Федерации;
- Михаил Середа – первый заместитель генерального директора "Газпром экспорт", гендиректор "Газпром трейдинг";
- Николай Шульгинов – министр энергетики Российской Федерации.
Собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.
Летом "Страна" сообщала, что Шредера переизбрали на пост председателя совета директоров "Роснефти".
Также мы писали, что экс-канцлер ФРГ поддержал строительство "Северного потока - 2".
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.