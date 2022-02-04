Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, может занять пост в совете директоров "Газпрома".

Об этом 4 февраля сообщил Телеграм-канал "Газпрома".

В холдинге отметили, что список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен к концу операционного дня 6 июня.

В список кандидатов кроме Шредера включены:

Андрей Акимов – председатель правления "Газпромбанка";

Виктор Зубков – специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа;

Денис Мантуров – министр промышленности и торговли РФ;

Виталий Маркелов – заместитель председателя правления "Газпрома";

Виктор Мартынов – ректор Российского государственного университета нефти и газа;

Владимир Мау – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;

Алексей Миллер – председатель правления "Газпрома";

Александр Новак – заместитель председателя правительства Российской Федерации;

Михаил Середа – первый заместитель генерального директора "Газпром экспорт", гендиректор "Газпром трейдинг";

Николай Шульгинов – министр энергетики Российской Федерации.

Собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.

Летом "Страна" сообщала, что Шредера переизбрали на пост председателя совета директоров "Роснефти".

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