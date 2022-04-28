Принятие в США закона о ленд-лизе позволит упростить и ускорить поставки вооружения и другой помощи Украине.

Об этом пишет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Президент США получит расширенные полномочия по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонительных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

То есть Джо Байден сможет принимать решения о вооружении сам, без утверждения Конгрессом. Но в рамках сумм, утвержденных Конгрессом.

Также закон о ленд-лизе позволит значительно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. Для этого Байдену разрешается упростить ряд разрешительных процедур.

Сегодня Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о ленд-лизе для Украины. Закон существенно облегчает поставки оружия в Украину. Акт о ленд-лизе дает президенту США полномочия помогать стране, чья оборона признается жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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