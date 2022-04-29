Министерство обороны США заявило, что Россия совершила более 1900 ракетных запусков по территории Украины с момента начала вторжения.

Об этом сообщил чиновник Пентагона во время брифинга.

"С начала вторжения было произведено более 1900 ракетных пусков. Большая часть ракетных пусков и, откровенно говоря, ударов самолетов по Украине по-прежнему приходится на Мариуполь и район операции Объединенных сил, в основном, на Донбасс", - заявил чиновник.

Также он рассказал, что почти все удары наносятся с российских баз.

"Самолеты не взлетают и не садятся в Украине. Я имею в виду, возможно, на юге им иногда удавалось это сделать, но большинство из них прибывают из России, а затем возвращаются на аэродромы в России. То же самое касается и ракетных ударов - пусковые установки находятся на территории России", - рассказал представитель Пентагона.

Напомним, что исходя из сегодняшней ситуации на фронтах, США считают наиболее важным поставлять Киеву такие системы ПВО дальнего действия как С-300, которые играют решающую роль на поле боя.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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