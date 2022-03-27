Россия выпустила по территории Украины рекордное количество ракет за одни сутки
Вчера, 26 марта, Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины.
Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что 52 ракеты были запущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.
В то же время, ПВО Украины, как утверждает The Insider, поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь, остальные были уничтожены в небе.
Напомним, в ВСУ опровергли слухи, что у России заканчиваются силы и ракеты.
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