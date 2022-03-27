Вчера, 26 марта, Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины.

Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что 52 ракеты были запущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

В то же время, ПВО Украины, как утверждает The Insider, поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь, остальные были уничтожены в небе.

Напомним, в ВСУ опровергли слухи, что у России заканчиваются силы и ракеты.

Также мы писали, что в Минобороны РФ анонсировали новые обстрелы ракетами "Кинжал" по Украине.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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