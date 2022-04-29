Исходя из сегодняшней ситуации на фронтах, США считают наиболее важным поставлять Киеву такие системы ПВО дальнего действия как С-300, которые играют решающую роль на поле боя.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой канадского военного ведомства Анитой Ананд.

По словам главы Пентагона, тяжелое вооружение нужно поставить в Украину настолько быстро, насколько это возможно, поскольку оно крайне необходимо для нынешних сражений на Донбассе.

"Правда, пока неизвестно, откуда и когда США начнут эти поставки. Пока что Украине был передан только один С-300 из Словакии", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, еще 18 марта глава МИД РФ Лавров заявлял, что "Москва не допустит" поставок С-300 Киеву.

Ранее мы писали, что США поставляют в Украину тайно купленные десятки лет назад советские системы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.