Разведка Британии считает, что Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Об этом говорится в отчете разведки Британии, обнародованном пресс-службой Минобороны страны в Twitter.

"Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства", - сообщает разведка.

По данным Минобороны Британии, авиация РФ в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.

РФ имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.

По данным разведки, РФ продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

"Большинство авиаударов РФ по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб. Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения", - пишет разведка.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.