Количество живой силы и техники россиян на Изюмском направлении значительно увеличилось за последние дни.

Об этом сообщают в Telegram местные власти.

В Боровском сельсовете (Харьковская область) уточнили, что количество живой силы противника и вражеской техники на территории громады в последнее время увеличивается. Больше всего их сосредоточивается в северо-восточной и восточной частях громады.

Ранее мы писали, что прошёл слух о ранении начальника Генштаба России под Изюмом. Его видели в Белгороде.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.