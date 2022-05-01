Аналитики издания Meduza разобрали тему войны на Донбасском фронте, которая приняла позиционный характер. В недавней статье "Почему замерла битва за Донбасс?" аналитики попытались ответить на вопрос, что может радикально изменить ситуацию. "Страна" приводит короткую выжимку статьи.

"Дело в том, что артиллерия обеих сторон расположена в глубине их построений: у Украины почти нет средств для ее подавления, у России такие средства есть - это авиация, но свободно использовать ее она не может... Российская армия все же использует авиацию, но, похоже, из-за сохраняющейся опасности со стороны украинского ПВО не часто действует в тылу противника.

В этих условиях для подавления артиллерии стороны ведут контрбатарейную борьбу, однако тут их возможности ограничены: для того чтобы поразить батарею противника, бьющую из глубины его построения по переднему краю, нужно либо подвести свою артиллерию к этому переднему краю (рискуя ее уничтожением), либо иметь (причем массово) более дальнобойные орудия.

Ситуация может измениться, если российская армия начнет более активно использовать авиацию. А также если украинская сторона получит дальнобойные гаубицы американского и европейского производства и американские дальнобойные дроны-камикадзе. Соответственно, не исключено, что российское командование в ближайшее время ускорит наступление (чтобы украинцы не успели получить новую технику) или попытается остановить доставку западной техники на фронт. Но и в таком случае оно будет использовать авиацию (а не только ракеты) в украинском тылу".

Кроме того, издание обращает внимание на то, что Украина более гибко использует дроны, прежде всего - как средства наведения для собственной артиллерии. "В итоге - если судить по результату, то есть скорости российского наступления, - можно сказать, что украинская армия нивелирует отставание в количестве артиллерии более гибким использованием средств целеуказания для нее", - заключает Meduza.

Отметим, что о том поступающая в Украину западная артиллерия изменит ход войны с РФ также говорилось в недавней статье The Washington Post.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.