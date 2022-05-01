Западная артиллерия, поступающая в Украину, изменит ход войны с Россией. Нас ждет битва умов, подкрепленная оружием дальнего действия. Новая артиллерия заставит обе стороны действовать более ловко, если они надеются избежать серьезных жертв по мере усиления боевых действий на востоке.

Об этом со ссылкой на военных чиновников и аналитиков пишет The Washington Post.

Сейчас Украина использует оружие советских времен. На сегодня Россия и Украина ведут перестрелки, часто используя одни и те же системы, в том числе мощную 300-мм реактивную систему залпового огня "Смерч", которая может стрелять на расстояние около 55 миль.

По словам аналитиков, введение различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвенково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.