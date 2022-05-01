Россия приостанавливает крупные наступательные операции на Херсонском направлении. Об этом сообщает американский Институт изучения войны в своем докладе за 30 апреля.

По мнению американских аналитиков, это связано с планами России улучшить свои тактические позиции и перегруппироваться для подготовки к возобновлению наступления с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Тем временем сообщается, что мобильная связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области исчезли из-за обрыва волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. В Госспецсвязи обвиняют в этом РФ.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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