Российские оккупанты в Токмаке Запорожской области сняли украинскую символику со здания горсовета.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Неделю назад журналистка Ирина Ромалийская в Facebook рассказала о том, что россияне подняли свой флаг над мэрией города Приморска Запорожской области.

Кроме того, сегодня, 30 апреля, в захваченном армией РФ городе Новая Каховка в Херсонской области устанавливают памятник Владимиру Ленину.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.