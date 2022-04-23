Российские оккупанты подняли свой флаг над мэрией города Приморска Запорожской области.

Об этом сообщает журналистка Ирина Ромалийская в Facebook.

"День города в Приморске - это 18 сентября, день освобождения города от фашистских захватчиков.

Теперь пришли новые захватчики в мой родной город. Российские. Российские солдаты пришли в Украину убивать, насиловать, грабить, осквернять все, что дорого украинцам. Сегодня они установили свой триколор на здании администрации. Позировали. Гордились тем, что пришли убивать и захватывать", - говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области россияне вывесили свои флаги перед зданием городской администрации.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.