Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области россияне вывесили свои флаги перед зданием городской администрации.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, публикуя соответствующие фото.

Россияне подняли у захваченной администрации флаг России, флаг СССР и "знамя победы". Украинского флага возле мэрии уже нет.

Напомним, что сегодня мэр соседних Олешек заявил, что Россия уже завтра поставит в городе своего "руководителя".

Также, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, Россияне перенесли дату "референдума" для создания "ХНР" в Херсонской области на 27 апреля.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".