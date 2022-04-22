Мэр временно оккупированного города Олешки в Херсонской области заявляет, что уже с завтрашнего дня, 23 апреля, Россия планирует полностью взять город под свой контроль и поставить там своего "руководителя".

Об этом Евгений Рыщук рассказал в видеообращении.

"С завтрашнего дня РФ, скажем так, полностью берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, кто бы возглавил город. Фамилий пока не называют. Патрулирование уже будет жесткое их, российское. Так что в комендантский час лишний раз не ходите", - сообщил Рыщук.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что россияне перенесли дату "референдума" для создания "ХНР" в Херсонской области на 27 апреля.

Тем временем власти сумели договориться об эвакуации людей из Херсонской области, но россияне сорвали эти договоренности.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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