В Олешках Херсонской области на здании администрации военные РФ вывесили русский флаг.

"Они полностью заходят в город", - сообщил мэр Евгений Рышук.

О том, что русские войска входят в Олешки, Рышук сообщал еще 17 марта. С тех пор информации из города не было.

Напомним, 8 марта в Олешках Херсонской области сотни горожан вышли на митинг против российских войск.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.