В Виннице снесли памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому. Решение о демонтаже памятника классику советской и мировой литературы одобрил исполком винницкого городского совета.

Снос памятника Горькому представлен как часть системной работы по деколонизации страны, а сам классик литературы назван "слугой сталинского режима". Также горсовет заявил, что Горький являлся основателем метода социалистического реализма в литературе, способствовавшего закреплению идеологии большевизма и укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

Власти города утверждают, что решение о демонтаже памятника было принято горсоветом в ответ на петицию жителей Винницы, которая поступила в адрес исполнительных органов городского совета 15 апреля и набрала необходимое количество голосов винничан.

Памятник Горькому в центральном парке Винницы был установлен в 1968 году, парк тоже носил имя писателя. Однако в 2020 году на волне декоммунизации парк переименовали.

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