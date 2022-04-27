В Киеве закончили демонтаж бронзовой скульптуры русского и украинского рабочих под Аркой Дружбы народов.

Телеграм-канал "Реальный Киев" публикует фото, как теперь выглядит площадь в центре Киева.

От памятника остались только пьедестал и основание ног срезанных фигур.

Бронзовая скульптура двух рабочих была установлена в 1982 году в честь "ознаменования воссоединения Украины с Россией".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что саму арку переименуют в Арку Свободы и подсветят цветами украинского флага.

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