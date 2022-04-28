В сети идут споры по поводу памятника писателю Михаилу Булгакову, который установлен у его дома-музея на Андреевском спуске в Киеве.

Как уже писала "Страна", 18 апреля депутаты Киевсовета Алина Михайлова ("Голос") и Ксения Семенова ("Слуга народа") внесли проект решения о сносе памятных знаков, "связанных с РФ и колониальным наследием". В списке - 60 наименований, включая памятник Булгакову, а также названия, связанные с поэтом Александром Пушкиным.

Реакцию среди киевлян это вызвало неоднозначную.

"Посмотрите, с кем вы воюете. Книги почитайте, извините за неприличную просьбу... Булгаков не Ленин, Пушкин не Ленин", - написал известный бизнесмен Гарик Корогодский, добавив, что сами авторы идеи - не из Киева.

"Нехорошо начитать со сноса памятников в городе, который стал вам родным, хоть вы родом и не из Киева", - заключил Корогодский.

Депутат Михайлова в ответ назвала Гарика Корогодского "отечественной русней, которая страдает по Булгакову". И заявила, что "не видела его на войне за Киев".

Напомним, в Киеве закончили демонтаж фигур русского и украинского рабочих под Аркой Дружбы народов.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.