В захваченном российскими оккупантами городе Новая Каховка в Херсонской области устанавливают памятник Владимиру Ленину.

Его возвращают на место перед мэрией, где памятник стоял до 23 февраля 2014 года.

Фото публикуют украинские Телеграм-каналы.

Установку памятника Ленину в Новой Каховке подтвердил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Он опубликовал фото из города и пообещал после освобождения этих территорий устроить "ленинопад 2.0".

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0", - написал Федоров в своем Телеграме.

Ранее мы также писали, что во временно оккупированной Новой Каховке россияне вывесили свои флаги перед зданием городской администрации. Россияне подняли у захваченной администрации флаг России, флаг СССР и "знамя победы". Украинского флага возле мэрии уже нет.

Кроме этого, в начале апреля мэр Каховки Виталий Немерец заявил, что покинул захваченный россиянами город и уехал на территорию, подконтрольную ВСУ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

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Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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