Мэр Каховки Виталий Немерец заявил, что покинул захваченный россиянами город и уехал на территорию, подконтрольную ВСУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мёртвого мэра или мэра где-то в подвале пользы громаде нет", - объяснил мэр свое решение.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что Новая Каховка полностью захвачена войсками РФ.

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